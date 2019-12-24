Путин обозначил сферу возможных изменений в Конституции

Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, но о вопросах работы между органами власти и их публичности можно подумать, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с парламентариями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь выступил за точечную корректировку Конституции для решения проблемы отсутствия связи между уровнями власти, передает РИА «Новости».

Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции Путина на прошлой неделе. Тогда президент высказался за отмену оговорки о том, что можно занимать должность главы государства не более двух сроков подряд.

Также Путин отметил, что вопросы расширения полномочий премьера или парламента нужно обсуждать с обществом.

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