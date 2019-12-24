Нафтогаз назвал дату переговоров с Газпромом для окончательного согласования по транзиту газа

24.12.2019, 17:58, Новости дня

Нафтогаз планирует провести встречу с Газпромом для окончательного согласования договора по газу.

Нафтогаз также подготовил проекты соответствующих документов, встречу предлагается провести 26 января, передает РИА «Новости».

27 декабря украинская компания рассчитывает подписать соглашения по газу с российской стороной, также в Нафтогазе выразили готовность работать и на выходных.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

Позже на Украине заявили, что за год страна может получить за транзит газа около 2 млрд долларов, за пять лет – 15 млрд.



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