Нафтогаз назвал дату переговоров с Газпромом для окончательного согласования по транзиту газа

Нафтогаз планирует провести встречу с Газпромом для окончательного согласования договора по газу.
Нафтогаз также подготовил проекты соответствующих документов, встречу предлагается провести 26 января, передает РИА «Новости».
27 декабря украинская компания рассчитывает подписать соглашения по газу с российской стороной, также в Нафтогазе выразили готовность работать и на выходных.
Напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.
Позже на Украине заявили, что за год страна может получить за транзит газа около 2 млрд долларов, за пять лет – 15 млрд.
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