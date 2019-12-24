Журналистка:

— У вас есть две дочери.

Путин:

— Сколько?

Журналистка:

— Две.

Путин:

— Давайте поговорим о погоде.

Журналистка:

— Когда вы их признаете своими дочерьми?

Путин:

— Вы спрашивали, сколько сейчас градусов ниже нуля, я отвечу…

Журналистка:

— Дочерьми когда признаете своих дочерей? Их уже по телевизору показывают.

Путин:

— Кого?

Журналистка:

— Детей ваших.

Путин (корчась, с трудом удерживая ботокс в ноздрях):

— Вот вы сейчас нам здесь, так сказать, говорите, но я скажу больше, надо вкладывать деньги, поговорим о выгодополучателях, страна опять же, семью восемь, тарарабумбия, бла-бла, бла-бла-бла, науку надо вкладывать куда-то, я попечитель и более того, что бы еще сказать, докажите, что дети не ваши.

Журналистка:

— Но они же ваши!

Путин (ботокс уже лезет из ушей):

— Бр-тр-бла-наукозамещение-что-бы-еще-сказаать-кто-ее-сюда-пустил-почему-не-признаю-а-вдруг-не-мои-а-пескова-сволочи-кругом-подсунули-в-дети-каких-то-баб-лучше-бы-я-родил-суслика-повезло-Штирлицу-с-женой-не-рожала-никого-уведите-ее=следующий вопрос.

Журналистку выносят.

Следующий вопрос.

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

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