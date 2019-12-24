Журналистка:
— У вас есть две дочери.
Путин:
— Сколько?
Журналистка:
— Две.
Путин:
— Давайте поговорим о погоде.
Журналистка:
— Когда вы их признаете своими дочерьми?
Путин:
— Вы спрашивали, сколько сейчас градусов ниже нуля, я отвечу…
Журналистка:
— Дочерьми когда признаете своих дочерей? Их уже по телевизору показывают.
Путин:
— Кого?
Журналистка:
— Детей ваших.
Путин (корчась, с трудом удерживая ботокс в ноздрях):
— Вот вы сейчас нам здесь, так сказать, говорите, но я скажу больше, надо вкладывать деньги, поговорим о выгодополучателях, страна опять же, семью восемь, тарарабумбия, бла-бла, бла-бла-бла, науку надо вкладывать куда-то, я попечитель и более того, что бы еще сказать, докажите, что дети не ваши.
Журналистка:
— Но они же ваши!
Путин (ботокс уже лезет из ушей):
— Бр-тр-бла-наукозамещение-что-бы-еще-сказаать-кто-ее-сюда-пустил-почему-не-признаю-а-вдруг-не-мои-а-пескова-сволочи-кругом-подсунули-в-дети-каких-то-баб-лучше-бы-я-родил-суслика-повезло-Штирлицу-с-женой-не-рожала-никого-уведите-ее=следующий вопрос.
Журналистку выносят.
Следующий вопрос.
НАТАЛЬЯ РЕЗНИК
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Только что на популярном сайте Finance.ua в разделе наличных обменных курсов доллар упал ниже отметки 23 грн/$. Актуальный средний курс продажи обменниками – 22,9978 грн/$, хотя можно найти доллары по 22,96 грн/$. Причина «проседания» наличного курса – предпраздничные продажи долларов населением. Не дождавшись падения гривны, обещанного апологетами апокалипсиса, украинцы понесли свои накопления в обменники, чтобы за гривны […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Емельяненко победил Кокляева в боксерском поединке в Москве / 30 ноября
- Автоновости: Странный российский электрокар по цене «Гранты» запустят в серию / 2 декабря
- «Тролли 2». Вышел международный трейлер мультфильма. Видео / 25 ноября
- Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена входить в состав другого государства / 5 декабря
- Волынец сообщил, что за трое суток импорт электроэнергии из России вырос более, чем в 2,5 раза / 17 декабря
- Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова» / 2 декабря
- Во фракции «Слуга народа» назвали драку с участием Богданца в Раде провокацией / 11 декабря
- Сержантов приговорили за избиение до смерти рядового в Приморье / 23 декабря