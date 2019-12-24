Украинские военные раскопали секретный бункер «ДНР»

24.12.2019, 17:57, Разное

Украинские военнослужащие обнаружили тайный бункер террористов «ДНР» на Светлодарской дуге. Его нашли во время укрепления фортификационных сооружений, передает ТСН.

В найденном бункере есть бетонные перекрытия в несколько рядов и металлические контейнеры в середине, где жили боевики. По словам украинских военных, на данном направлении террористы систематически нарушают Минские договоренности. Враг ведет прицельный огонь из минометов и пулеметов.

Теперь бункер заняли бойцы ВСУ.Сооружение спасает жизни украинских военнослужащих во время тяжелых вражеских обстрелов.



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