Фейк «Российской газеты»: Нидерланды переходят к политике сотрудничества с Россией и обращаются за помощью в расследовании катастрофы MH17

«Российская газета» в материале, озаглавленном «Нидерланды обратились к РФ за помощью в деле о крушении MH17 на Украине», пишет:

«Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера Boeing 777 компании „Малайзийские авиалинии” на востоке Украины. Об этом проинформировал глава МИД Нидерландов Стеф Блок в записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией.

По его словам, речь идет о незакрытом воздушном пространстве над территорией, где велись боевые действия, в день крушения рейса MH17. Как заверил Блок, парламент будет отдельно проинформирован о прогрессе в этом вопросе. <…>

Примечательно, что в той же записке говорится, что несмотря на сложные отношения с Россией на протяжении последних пяти лет (и нежелание менять антироссийскую риторику), Нидерланды стремятся к сотрудничеству с нашей страной».

В действительности в письме министра иностранных дел Нидерландов к парламенту, направленном в ответ на предложение депутатов о разработке стратегии в отношении России, говорится вот что:

«Кабмин не видит причин менять свою политику в отношении России. Кабинет продолжит свои усилия по инвестированию средств в защиту и оборону Нидерландов и их союзников и партнеров, а также продолжит оказывать давление на Россию. В то же время правительство признает, что для нашей страны и Запада в целом РФ остается важным соседом и глобальным игроком, имеющим влияние во многих областях, таких как безопасность и стабильность, экономика и энергетика. Поэтому там, где это необходимо и возможно, кабинет министров будет продолжать вести диалог и прагматическое сотрудничество с Россией в ключевых областях, представляющих интерес для Нидерландов. Однако это обязательство должно исходить от обеих сторон и быть долгосрочным вопросом. <…>

Тенденция к отказу России от международного правопорядка, существующего порядка безопасности в Европе и универсальности прав человека продолжалась и после 2015 года. Напористую внешнюю политику и политику безопасности России можно объяснить прежде всего ее мировоззрением. Например, РФ выступает против доминирующего в США „однополярного” мира и стремится к многополярному миру, в котором РФ является независимым Евразийским полюсом, эквивалентным США и Китаю. РФ рассматривает силовую политику как игру с нулевой суммой, в которой происходит укрепление ее геополитического положения за счет своего стратегического соперника, Запада и США в частности. По этой причине РФ часто проводит политику силы в многосторонних организациях, таких как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы (СЕ). <…>

В свете окончания срока полномочий президента Путина в 2024 году никаких фундаментальных политических реформ в ближайшие годы ожидать не приходится. Ожидается, что возможности для проявления инакомыслия и независимых организаций гражданского общества будут ограничены. В ближайшие годы также не следует ожидать фундаментальных реформ в направлении более открытой экономики (с большим пространством для частных предпринимателей и меньшим для государственных предприятий). В ближайшие годы экспорт сырья, в том числе ископаемого топлива, останется той пробкой, на которой держится российская экономика. <…>

Что касается внешней политики, то РФ в последние годы продолжает дестабилизировать Украину, например, продолжая оказывать военную поддержку сепаратистам, и не выполняет Минские соглашения. Кроме того, РФ сделала украинца Владимира Цемача, важного человека для расследования MH17, частью обмена пленными с Украиной. Несмотря на важность этого обмена пленными как шага к нормализации отношений между Россией и Украиной, кабинет министров глубоко сожалеет об этом обмене.

Кабинет министров продолжает обращаться к России с просьбой об обязательстве всех стран в полной мере сотрудничать в уголовном расследовании в соответствии с резолюцией ООН 2166. После обмена пленными между Россией и Украиной (7 сентября прошлого года) Кабмин в разное время по дипломатическим каналам поддерживал просьбу прокуратуры к России о временном аресте Цемаха. Например, министр иностранных дел направил своему российскому коллеге письмо с призывом к полному и безотлагательному сотрудничеству и повторил это послание в личной беседе. И премьер-министр, и министр иностранных дел также подчеркнули важность временного содержания Цемаха под стражей.

После того как российские власти направили прокурору письмо с сообщением о том, что ходатайство о предварительном заключении Цемаха не может быть выполнено, министр иностранных дел сообщил министру иностранных дел России о своем разочаровании. В вышеупомянутых письмах Кабмин также просил Российскую Федерацию сотрудничать в проведении расследования факта незакрытия воздушного пространства над Украиной и вокруг нее. Ваша палата будет отдельно проинформирована письмом об исполнении этого ходатайства.

Кроме того, 25 мая 2018 года Кабмин предпринял важный шаг, чтобы на основе международного права совместно с Австралией привлечь Россию к ответственности за ее причастность к катастрофе рейса MH17. С тех пор Нидерланды и Австралия проводят консультации с Россией с целью найти решение, которое учитывало бы страдания и ущерб, причиненные в результате крушения рейса MH17. Приверженность установлению истины, правосудию и ответственности за крушение рейса MH17 будет оставаться приоритетом для Кабмина и впредь. Это наше обязательство перед жертвами крушения рейса MH17 и их семьями».

Таким образом, новость об обращении Нидерландов к России за информацией в связи с расследованием факта незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной боевых действий — совсем не новость. В письме министра иностранных дел сказано лишь, что эта тема упоминалась в обращениях к российским властям в связи с обменом бывшего командира роты ПВО ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе.

Фраза о сотрудничестве с Россией (с оговоркой «в ключевых областях, представляющих интерес для Нидерландов») в письме министра есть, но там же дается жесткая оценка внешнеполитического курса России и подтверждается, что политика Нидерландов в отношении России останется неизменной.

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