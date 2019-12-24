Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акции 15-19 июля

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 25 тысяч рублей директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова из-за митингов 15-19 июля на Трубной площади, сообщает «МБХ медиа».

Жданов сказал о нарушениях при составлении материалов дел. По его словам, фотография, датированная 14 июля, на самом деле была сделана в другой день.

Жданов попросил судью «перед Новым Годом» ограничиться штрафом, и не арестовывать его.

16 декабря Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток в связи с акцией у Мосгоризбиркома.

В конце сентября Жданов вышел из спецприемника в Москве, где отбывал административный арест за распространение в Facebook призывов к участию в акции 27 июля. Решение об аресте Жданова суд принял, когда он уже отбывал другой административный арест за участие 27 июля в акции, которая «создала помехи транспорту и работе объектов жизнеобеспечения». 11 августа, когда истек срок первого ареста, Жданова освободили, но снова в спецприемник не отправили. Таким образом, он не отбыл восемь суток из назначенного ему срока. 19 сентября Мещанский суд решил, что Жданов должен отбыть эти восемь суток, и его снова арестовали.

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