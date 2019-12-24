В Москве девушка выпала из окна во время корпоратива. Инцидент произошел в кафе на Бауманской улице. Заведение расположено на втором этаже здания.

Под данным телеграм-канала «Подъем», пострадавшую госпитализировали с травмами. Обстоятельства случившегося выясняются.

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