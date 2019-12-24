Володин призвал Варшаву извиниться за восхищавшихся Гитлером польских дипломатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Польша должна извиниться за высказывания своих политиков в 30-х годах в поддержку Гитлера.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее во вторник Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

До этого он признался, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина за развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР, а в ходе пресс-конференции назвал решение ЕП неприемлемым и некорректным.

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