Путин заявил о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент Владимир Путин заявил, что конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса является недостаточной и призвал их активнее заниматься диверсификацией.

Глава государства добавил, что он уже «сто раз сказал и провел не одно совещание», а все равно сидят на государственных заказах, передает РИА «Новости».

В сентябре Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

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