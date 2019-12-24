Разведенные мужчины провели акцию протеста в Израиле против дискриминации

В центре Израиля разведенные мужчины устроили протестную акцию, развесив похожие на покончивших с собой людей манекены, информирует телеканал Keshet.

Активисты таким образом протестовали против неравенства при распределении родительских обязанностей между матерями и отцами при разводе.

Один из организаторов акции Ронен Легазиэль заявил, что мужчинам крайне тяжело из-за назначенных им судом выплат, а политики заняты решением своих проблем, передают «Новости Израиля».

Идея акции возникла после того, как 2 декабря на 2-м шоссе в районе развязки мужчина повесился на автомобильном мосту. По данным общественной организации «Отцы за справедливость», погибшему было 30 лет. Он был разведен и сильно переживал из-за того, что бывшая супруга не разрешала ему видеться с детьми, при этом почти всю зарплату он отдавал на алименты.

По словам активистов, этот случай не единственный. Согласно их данным, каждый год в Израиле сводят счеты с жизнью более 300 мужчин, это 82% из всех случаев самоубийств в стране, при этом в большинстве случаев это разведенные мужчины или мужчины, находящиеся в процессе развода.

Ранее в Израиле вандалы закрасили белой краской женские лица на рекламных плакатах, а также витрины магазинов с манекенами.

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