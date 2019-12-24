«Цей сніг». София Егорова презентовала трек. Аудио

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Аудио: Софія Єгорова / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение суда об освобождении фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Самариддина Раджабова. «Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на […]
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