Путин призвал парламентариев ставить интересы народа РФ выше идеологических споров

24.12.2019, 17:37, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с депутатами и сенаторами заявил, что интересы народа РФ должны быть выше конъюнктуры и идеологических разногласий.

«Такие задачи [по выполнению национальных целей развития] должны объединять все конструктивные, ответственные политические силы вне зависимости от идеологических или текущих разногласий», – сказал президент, передает ТАСС.

Он отметил, что разногласия всегда были и всегда будут, но интересы страны и народа должны быть «всегда выше текущей политической конъюнктуры».

«Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», – добавил Путин.

Глава государства отметил, что вскоре предстоит серьезный пересмотр, «актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины».

Ранее президент заявлял, что к концу 2020 и к началу 2021 года в РФ планируется подготовить регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что «себя изжило».



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