Мнение: КПРФ пали ниже плинтуса. Занимаются популизмом а не реальной экономикой. 1 к 100.

Очень не люблю в своей жизни двуличность и популизм. Проблема в том, что многим политикам, вместо реальной деятельности заниматься популизмом. Ведь очень просто, пока ты руководишь, занимаешь ответственный пост, вместо реальной экономики заняться популизмом. Например, в США предпочитают печатать больше денег, улучшив жизнь избирателей здесь и сейчас. но не заниматься реальным производством. Поэтому, на текущий момент промышленный гигант это Китай а не США.

Согласитесь, очень просто запасы потратить на избирателей и сделать их на время счастливыми. Как раз на время руководства, на время пока занимаешь пост. А потом это будут проблемы уже другого человека. Но это ведь все равно, что в голодную зиму съесть семена. Решить проблемы здесь и сейчас. Но усугубить проблему в будущем. У нас то зима, как известно, блиЗко.

Другой простой способ, провести народный референдум. А что, давай проведем референдум о том, что взять и поделить золотовалютные резервы и раздать поровну всем гражданам. На первое декабря 2019 года они составляли 542 миллиарда американских долларов. Если поделить на 146 миллионов то получится примерно 3 700 долларов на каждого гражданина, около 220 тысяч рублей. Неплохо. Давайте реферндум проведем. запануем! легкое решение. Выбор народа. Популизм.

И у меня возникает вопрос: у нас четыре парламентских партии. А чем в реальности они занимаются. Посмотрел сайт КПРФ, и у меня возникли вопросы. Которые я и хотел бы озвучить. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.

В третьем этапе программы партии КПРФ написано

Станут доминировать общественные формы собственности на основные средства производства. По мере возрастания уровня реального обобществления труда и производства постепенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко проявится значение науки как непосредственной производительной силы общества. На основе достижений научно-технической революции будет проведена реконструкция народного хозяйства. Более полно и широко станут удовлетворяться потребности людей. Власть обеспечит ускоренное развитие образования и культуры.

А кто пртив то? Но: Супер. Но это когда нибудь потом. В прекрасной России будущего (вставить из навальный лайф. Они там это часто говорят). А что сегодня на сайте КПРФ в текущей их активности есть про реальное производство?

Образование для всех

Достойную молодежную политику

Честные и свободные выборы, народовластие

Развитие нашей культуры

За честные и правдивые СМИ

Русские, дружба народов. Национально-освободительная борьба

За народную армию

За новую индустриализацию

Лучшее будущее для детей

За возрождение русской деревни

За бесплатное и доступное здравоохранение

Сбережение родной природы

За здоровый образ жизни. Спортивный клуб КПРФ

За справедливую социальную политику

КПРФ во главе народного протеста

Против полицейского и административного произвола

За честную власть — Антикоррупция

Интересы людей труда. За работу и достойную зарплату

Цены и тарифы — под контроль государства

Все как обычно. за все хорошее против всего плохого. Почему у меня опять ассоциация с Навальный.лайф возникает? Ок. Есть замечательный для меня пункт, за новую индустриализацию! супер! И чем живет партия, которая обещает нам новую индустриализацию? И за что там в 2019 году они боролись?

За весь 2019 год Останина дважды поздравила с днем строителя ….Это дубль. И у меня дурацкий вопрос возникает: вы что, охренели? Вы даже не паритесь видимость какой-то деятельности изображать. Вы реально господа члены КПРФ считаете, что с такой борьбой за Вами могут пойти адекватные люди? У меня вот такого впечатления не возникает!

А после этого я захожу в раздел “За справедливую социальную политику”. И что я вижу? только в ноябре 2019 года 25 публикаций!!

Комсомольцы Брянщины провели Вахту памяти

Краснодарский край. 24 ноября в поселке Южный состоялся прием в пионеры

Омская область. При поддержке КПРФ проведена вторая сессия «молодежного парламента»

Республика Хакасия. Как повяжешь галстук, береги его…

Рязанская область. Ради здоровья детей. Коммунисты приняли участие в мероприятии, посвящённом Всемирному дню борьбы с диабетом

Второй секретарь ЛКСМ РФ Наталья Дорохова: Опыт КИМ востребован в контексте современной борьбы коммунистических молодёжных организаций

Октябрята, пионеры, комсомольцы Якутии посетили пансионат «Юность»

В Калмыкии создана комсомольская организация

В городе Волгореченск Костромской области прошла акция в защиту врачей

Новосибирские комсомольцы вышли на митинг в поддержку защитников Шиеса

В Орле состоялся конкурс Знамённых групп и барабанщиков

Приморский край. Во Владивостоке при поддержке ЛКСМ прошел 5-й музыкальный фестиваль среди юных патриотов

Нет государственному перевороту в Боливии! Да народному сопротивлению!

Комсомольцы Калмыкии поздравили октябрят Троицкой школы

Севастополь. Будущие «ворошиловские стрелки»

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков принял участие в антиимпериалистическом форуме солидарности с Кубой

Секретари ЦК ЛКСМ РФ провели встречу с вьетнамскими товарищами в городе трех революций

Владимир Поздняков: Необходимо восстановить все оптимизированные лечебные учреждения и отказаться от системы ОМС!

Молодёжь мира выбирает социализм!

С Всемирным днём молодёжи и 74-й годовщиной образования ВФДМ!

Пионеры из Касимовского района Рязанской области подготовили поздравление к 7 ноября

Саратовская область, г.Энгельс. Памяти павших будьте достойны!

Праздничный концерт ко Дню комсомола в Белгороде

Ненецкий автономный округ. Трагическое 31 октября 2019 г. в Нарьян-Маре

Рассвет ТВ. Ярослав Листов. Молодежь не подведет!

То есть, можно констатировать, что популизму уделяют в КПРФ как минимум в 100 раз больше, чем индустриализации. И у меня дурацкий вопрос после этого возникает: а кто такие КПРФ?

Напомню, именно коммунистическая партия во главе СССР провела индустриализацию, Гоэлро, атомный проект и развитие нефтегазовой отрасли в СССР.

А сейчас все за что борется КПРФ это:

Новосибирские комсомольцы вышли на митинг в поддержку защитников Шиеса.

А в наше время комсомол БАМ строил

У меня дурацкий вопрос возникает: а господа члены КПРФ знают вообще за счет чего они собираются реализовывать весь этот популизм, про который они в своих пламенных речах несут? Ничего что основой экономики является именно промышленность и производство? А на базе него уже и можно реализовывать всю ту социалку, про которую они говорят.

Очень легко ходить и делать беспочвенные заявления. Очень легко делать невыполнимые обещания. А за счет чего все это, господа члены КПРФ?

Отсюда

Ps^ Нетоварищи просто феди, скептики , чапаи(вот надо же обкакать имя героя). люки грязи и центры сулакшина. анрюша данилов использовавший аву Федора Сухова тебе особенно . НЕ ПОЗОРЬ

побаяню маленько:

..а ты-то куда полез, «пролетарий» ёбта? Сам с какого завода? Что значит «фрилансер»? А, тунеядец… ну всё ясно.

Да по@уй, что у тебя аватарка со Сталиным и ты на сорок пабликов подписан. За Грудинина, говоришь, голосовал? Это который красный значок нацепил, а сам не помнит, в каком банке у него миллионы? Ннну-ну.

Запомни, революционер мамкин: если товарищ Сталин на твоей аватарке внезапно оживёт, ты будешь в горячем цеху работать в три смены шесть дней в неделю, а не на диване пырить зенки в телефон и в офисах штаны просиживать. Что характерно, годы, потраченные на лайки-перепосты, в трудовой стаж не пойдут.

Как тебе такое светлое будущее? «Да я готов да хоть сейчас…» — ой, не пиз@и, бля@ь…

…короче, докладываю по существу.

В марте 2018 года у меня рука тянулась к маузеру при слове «либерал». За полгода парадигма настолько поменялась, что расстреливать хочется уже «коммунистов».

Кругом, блядь, «коммунисты». Откуда их столько? Шесть месяцев назад — днём с огнём не сыщешь, а сейчас каждый первый «шататель режима», беспощадно ругающий «путлерга» в комментариях — коммунист.

Наштамповали.

Любая позитивная повестка дня по-прежнему засирается визгом про «умирающий народ», то есть риторика принципиально не поменялась. Поменялись, разумеется, аватарки и названия пабликов, но вот лица «борцов» кажутся подозрительно знакомыми. Это их мы видели полгода назад на митингах Навального и в свите Ксении Собчак. Это они писали под любой новостью о Чемпионате мира, что «кровавый пыня отвлекает тупое быдло победами сборной, но как только чемпионат закончится — ВОТ ТОГДА-ТО И НАЧНЁТСЯ!!!». Это они клялись, что лично наблюдали, как китайцы спилили Сибирь и выпили Байкал, они же кукарекали про «олимпиард», они же призывали отдать Крым Украине, платить и каяться.

В конце концов их рыжие кудри примелькались и осточертели до такой степени, что даже самые пассивные граждане массово отправились голосовать за ненавистного Путина. Итоги: семьдесят шесть процентов против двух. Либеральная идея, построенная на лжи, кликушестве и воплях «Всё пропало!», так и не нашла у «тупого быдла» никакого понимания. Потрачено.

Поэтому либералы тёмной ночью украли в музее сто манекенов Сталина и оторвали от них усы, которые и раздали всем своим сторонникам вместе с новой методичкой. И перекрасились в коммунистов. Теперь от портретов Сталина в Интернете некуда деваться. А любой четырнадцатилетний дебилоид, делающий на айфон селфи — коммунист.

Не думаю, что вождь мирового пролетариата рад такому пополнению, но его никто не спрашивает: он хоть и сейчас живее всех живых, но последние девяносто четыре года несколько пассивен.

Дорогие коммунисты.

Мне противно на вас смотреть. Потому что вы — никакие не коммунисты, вы — дерьмо собачье. Спёрли в пионерской комнате пыльный первомайский лозунг, который не способны прочитать, и бегаете с ним по митингам, тряся хипстерскими бородками и размахивая десятыми айфонами. Ну или не тряся и не размахивая — это ничего не меняет. Что там булькает у вас в голове нынче? Претензии к «Путину и олигархам»? Разжигание классовой ненависти и в перспективе — классовая борьба и гражданская война? Понятно. Начитались цитат Маркса из пабликов во вконтактике.

Куда вам на войну, тараканы, бля@ь? Смешно даже.

Уже среда и вы устали, у вас пятидневная рабочая неделя и ночной клуб на субботу абонирован. И как только закончится «короткий день», ни о какой «классовой борьбе» вы и слышать не захотите до самого понедельника. Лодыри.

Коммунизм — идеология трудящихся, но вы — никакие не трудящиеся. То, что вы делаете «на работе», «трудом» не назовёшь даже в горячечном бреду. Вы косплееры.

Вы тупо косплеите внешние проявления и атрибутику. Красный флаг, лозунги белыми буквами. На этом всё.

Далее. Ваши мозги настолько убого устроены, что в них физически невозможно инсталлировать такую не поддающуюся потребительскому восприятию идею как коммунизм. Хоть вы жрите «Капитал» страницами на завтрак.

Я — бывший октябрёнок, бывший пионер и глубоко внесистемный человек начиная с 1991 года. Я при этом — гораздо больший коммунист, чем вся ваша визгливая кодла. У меня на всех нервных узлах стоит клеймо «Сделан в СССР», и я — будто лакмусовая бумага, попавшая в реактивную среду — безошибочно определяю: вы мне не братья.

Вы — тарахтелки интернетные.

Нихрена не разобрать, чего вы там с трибун несёте.

Видите ли, НАСТОЯЩАЯ коммунистическая идея — ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ВЕЩЬ. Её необходимо задолго до «Маркса, Энгельса и Сникерса» чувствовать сердцем. Начиная с Мальчиша-Кибальчиша.

Нам было по пять лет. Никакого Маркса мы не читали. Но все до единого были будущими коммунистами. Потому что понимали, о чём коммунизм. ИНТУИТИВНО.

Вам — лбам здоровым — под сорокет, а вы простейшие вещи внятно объяснить не можете. «Классовая борьба, классовая ненависть» — ага. Борьба, ненависть. Ненависть в людях возбуждать — это прям вот оно самое, про коммунизм. А потом плаксиво жаловаться на «атмосферу ненависти», в которой, конечно, Путин виноват, кто ж ещё… ну, не будем отвлекаться. Ненависть — это легко, на такое люди всегда готовы по поводу и без повода, дальше-то что делать будем?

«Вернуть средства производства из рук олигархов в руки трудящихся» — кому вернуть, кому? В чьи руки — в твои руки? Ты работать НЕ УМЕЕШЬ, какой из тебя «трудящийся», коммунист херов, на@уя тебе средства производства?

Ага, вот мы подошли к больной теме. «Я умею работать, я между прочим…» — что «между прочим»? Ты вообще понимаешь, что такое «работа»?

Я сейчас объясню. Вот ты, «рабочий», поедешь БАМ строить? Погоди. Ты должен знать, что эта стройка в ближайшие сто пятьдесят лет не окупится. А деньги, которые на неё вбухают, могли бы бабушкам сто пятьдесят лет раздавать. Поедешь? Или бабушкам раздашь?

Ну вот и всё. Нет, не поедешь. Не окупится же. А столько денег — всё бабушкам! Власть народу! Путин уходи!!!

Гавно ты, а не коммунист. Коммунисты знаешь, почему БАМ построили? Потому что он пригодится в светлом будущем. Они в этом светлом будущем не сомневались, и вкалывали по три смены на заводе, отказываясь от премиальных — лишь бы ещё на день его приблизить, это будущее, хотя отлично знали, что не окупятся их усилия ни при их детях, ни при их внуках. Но им и не нужна была сиюминутная окупаемость коммунистических строек, поскольку они из двадцатого напрямую общались с двадцать вторым веком. Светлое будущее — проект НАВСЕГДА. Вот правнукам БАМ пригодится…

ЧТО ЗА ЧУШЬ??? БАБУШКАМ РАЗДАТЬ!!! НЕМЕДЛЕННО!!! КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ!!!!

Бабушек вы любите… К слову: настоящие коммунистические бабушки только рады были бы повышению пенсионного возраста. Они бы что сказали? «Если стране нужно, чтобы я поработала ещё пять лет — я поработаю». Именно поэтому по окончании Второй мировой войны СССР явил изумлённому земному шару экономическое чудо невиданных доселе масштабов, и на запасе прочности, накопленном тогда, мы существуем до сих пор.

Потому что бабушки на пенсию не стремились. И с работы домой не мечтали пораньше уйти.

А вы — лодыри е@аные. Срать вы хотели на страну. Коммунисты, бля@ь.

Вы вычитали у Маркса, что «олигархи — правящий класс — используют государство в качестве репрессивного аппарата» и моментально сделали выводы, что НА САМОМ ДЕЛЕ за своё просиживание штанов в офисах заслуживаете зарплату в миллион рублей, что эти миллионы рублей — практически ваши, но вот РЕПРЕССИИ и олигархи, увы, всё украли.

Вот и весь смысл, который вы вкладываете в звонкую формулировку «социального неравенства». Социальное неравенство по-вашему — это: «Я работать не умею и не хочу, а мне за то, что я клёвый, миллион просто так не выдают. ЗНАЧИТ, ВСЕ НА МАЙДАН!!! СКОК-СКОК!»

Вот скинем олигархов, разожжём классовое самосознание… ваш «класс» называется «паразиты». Не заработали вы никакого миллиона рублей, и олигархи тут ни при чём. Просто вы — рвачи. Примазываетесь к рабочему классу, а на деле ищете, где кушенькать слащей. И удавиться за копейку готовы.

Вам повысили НДС на 2% — ГОСПОДИ ГОРЕ КАКОЕ!!! ОБОКРАЛИ РАБОЧИЙ КЛАСС!!!

Если ты, «рабочий класс», позволяешь себе работать пять дней в неделю, значит, денег тебе хватает. Работай шесть — тогда, может, и НДС повышать не понадобится. А там глядишь — и пенсионный возраст откатят назад. ДЛЯ СТРАНЫ РАБОТАЙ, А НЕ ДЛЯ СЕБЯ.

Так тебя ж даже на субботник не выгонишь. Коммунист в жопе глист…

Вы не способны на бескорыстие. Вы не понимаете, как можно радоваться новому стадиону (вы весь Чемпионат мира ходили в соплях, оглашая тоскливым воем Интернеты) и постоянно ноете, что «Взлетает космическая ракета? нет, это в космос полетела бабушкина пенсия…» — я, читая клятву октябрёнка на торжественной линейке, в страшном сне не мог помыслить, что доживу до того дня, когда МАЛЬЧИК или МУЖЧИНА (а уж тем более — коммунист) сможет ляпнуть подобную хероту. Мальчишки НЕ ДОЛЖНЫ пользоваться такими категориями как «прибавочная стоимость», когда видят космический корабль, это что ж за гормоны у вас в организме (или их полное отсутствие)? Ты кто вообще, сопля можайская, с какой ты сам планеты? Снимай будёновку, иди нахер отсюда.

Мы — октябрята — карманные деньги всем классом собирали, отдавали государству добровольно «на новый танк». Вы «украденные бабкины пенсии» считаете. И средства, потраченные в Сирии на «ненужную войну».

Стадион — это то, что останется потомкам. Так рассуждал бы настоящий коммунист.

Но нет. БАБУШКАМ РАЗДАТЬ!!! Ага, а вы потом у своей бабушки её пенсию будете выклянчивать — айфон Х купить трЭба…

Вся ваша риторика — риторика паразитов. Страна вам всем должна. Ага. ВЫ что стране должны? Ах ничего? Ннну-ну. Коммунисты.

Маркса они, блядь, читают.

У вас сугубо капиталистические, глубоко либеральные ценности. Измеряемые деньгами и только деньгами. Оптимизация финансовых потоков — вот что вас волнует. И приклеенные усы Сталина вас не маскируют, если вы открыто ходите без штанов.

Ваш современный коммунизм — метод эксплуатации трудящихся. С той лишь разницей, что материальные вещи, производимые у станка, в нынешней политической ситуации котируются куда ниже, чем главный капитал: голоса на выборах. Именно поэтому нынче при помощи размахивания красными флагами у трудящихся воруют ГОЛОСА. Галочку в бюллетене монетизировать проще и выгодней, чем ракетные двигатели, совершенно не нужные современным «коммунистам».

Эксплуататоры пытаются прививать оптимальную для их личного обогащения общественную этику. Отсюда и «классовая ненависть», про которую взяли моду лепетать говорящие головы на митингах, и фотопортреты Сталина на аватарках. Больше ненависти. ЕЩЁ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ!!! СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЁМ ЗА СУП С КАРТОШКОЙ!!!!!! ЗА НДС 2%!!!! ЗА ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ!!!!! И ВСЁ РАСПИЛИТЬ И БАБУШКАМ РАЗДАТЬ!!!!! НЕНАВИСТЬ!!! НЕНАВИСТЬ!!!!!!

Ненависть? Нет, братцы, настоящий коммунизм — это про любовь и бескорыстие. Про то, что космическая экспедиция важнее нового айфона. Про то, что если страна нуждается — нужно отдать последнее, а не звать истерично из-за бугра новых хозяев, которые вернут на полки пармезан. И про то, что бочка варенья и корзина печенья — никакие не ценности.

Я с гордостью смотрю на Крымский мост. Его построили совместно олигархи и простые рабочие. Уникальное сооружение, считавшееся невозможным, пущенное в эксплуатацию досрочно назло зарубежным и внутренним недоброжелателям — всё как в лучшие годы СССР. Последнее, о чём я подумаю — это «из-за крымского моста столько бабушкиных пенсий не выплатят…» А ты гордишься Крымским мостом, «коммунист» картонный? Нет? Ну и пошёл на@уй тогда. На митинг свой иди скачи.

Я — романтик. Интуитивно верно воспринять коммунистические идеи способны, как показывает практика, только романтики. Это они — даже не прочитав Маркса! — гибли на полях гражданской войны, защищая от западной интервенции новорожденную республику. Хотя понимали, что в ближайшие лет пятьдесят ничего не окупится.

Вы вроде и Маркса читаете, но вот гибнуть… Да. Не с руки, потому что ещё отпуск не отгуляли… в ИГИПТЕ… а Путин должен вам вернуть 2% НДС…

Короче. Вам, гагарам, недоступно.

Верните краденый красный флаг на место. Его после вас ещё дезинфицировать.

Всего плохого.

Источник: Конт

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