Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, что за поставками вооружения и боевой техники ливийскому Правительству национального согласия стоит Стамбул

Так, бронеавтомобили Kirpi II и Vuran были доставлены в Триполи 18 мая. Именно тогда в порт зашло судно компании Amazon под молдавским флагом. Отмечается, что технику разгружали прибывшие военные из Турции. Присланные машины обладают высоким боевым потенциалом: модулем уделенного управления, пулеметом и вместимостью до 13 человек. 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально заявил, что Турция поставляет в Ливию боевую технику. Через два дня в Триполи была отправлена новая партия вооружения, на этот раз переправляемая турецким судном NATALIA A. Обосновавшиеся в Триполи боевики получили оружие 1 июля.

Совет безопасности ООН также сообщает, что с 27 мая по 21 июля в Ливию поставлялись детали для военных беспилотников. Стамбул и Анкара фрахтовали самолеты авиакомпаний (ЧАО) «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и (ООО) «SkyAviatrans». Обе компании базируются на Украине.

В мае и июне самолеты совершили более 10 рейсов в Мисурату, доставив 53,6 тонны компонентов для сборки БПЛА. В конце августа боевики из ПНС потребовали новую поставку, однако силы Ливийской национальной армии уничтожили самолет в результате удара ЛНА по Мисуратскому авиационному училищу. Об этом сообщило командование ЛНА.

Трекинги уничтоженного самолета, перевозившего военные грузы из Анкары, показывают, что на протяжении всего лета он постоянно летал над Средиземным морем и «исчезал»рядом с Мисуратой и Триполи.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение суда об освобождении фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Самариддина Раджабова. «Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на […]