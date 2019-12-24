Спасатели нашли пропавшего в районе Говерлы туриста из США

Спасатели в Ивано-Франковской области нашли туриста из США, который заблудился в районе Говерла. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«24 декабря в 12.30 в Службу спасения «101» поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился из спортивной базы «Заросляк» на Говерлу «зеленым маршрутом» и потерял ориентировку. На поиски туриста в 12.58 выехали спасатели из Ворохты – шесть человек на одной единице техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильную связь», – говорится в сообщении.
В 15.15 спасатели нашли туриста. Он находится в удовлетворительном состоянии, отметили в пресс-службе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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