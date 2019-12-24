Спасатели нашли пропавшего в районе Говерлы туриста из США

24.12.2019, 17:30, Новости дня

Спасатели в Ивано-Франковской области нашли туриста из США, который заблудился в районе Говерла. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«24 декабря в 12.30 в Службу спасения «101» поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился из спортивной базы «Заросляк» на Говерлу «зеленым маршрутом» и потерял ориентировку. На поиски туриста в 12.58 выехали спасатели из Ворохты – шесть человек на одной единице техники. Спасатели поддерживали с туристом мобильную связь», – говорится в сообщении.

В 15.15 спасатели нашли туриста. Он находится в удовлетворительном состоянии, отметили в пресс-службе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение суда об освобождении фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Самариддина Раджабова. «Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика