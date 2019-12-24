Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Хорватии

24.12.2019, 17:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Хорватии. Указ №942/2019 обнародован на сайте главы государства 24 декабря.

«Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Хорватия», – говорится в указе.

До этого Кирилич занимал должность начальника управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, указом №940/2019 Зеленский уволил Ивана Кулебу с должности посла Украины в Казахстане и указом №941/2019 назначил его послом Украины в Армении.

Иван Кулеба занимал эту должность с мая 2018 года. Он является отцом вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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