64% украинцев против переноса празднования Рождества – опрос

64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Поддерживают перенос 25% респондентов.
7% опрошенных заявили, что им безразличен этот вопрос. 4% затруднились ответить.
В «Рейтинге» отметили рост доли тех, кто поддерживает перенос. В частности, в 2016 году «за» были 15%, «против» – 69%.
Больше всего сторонников идеи переноса проживает на западе Украины (43%), меньше всего – на востоке (14%).
«Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста», – рассказали социологи.
Опрос проводился с 5 по 8 декабря методом интервью среди 2000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Православная церковь празднует Рождество в январе, католическая – в декабре.
В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь «не является догмой» и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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