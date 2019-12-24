ОСК отложила сдачу ледокола «Виктор Черномырдин»

Срок передачи «Росморпорту» ледокола «Виктор Черномырдин» перенесен с конца 2019 года на первый квартал 2020 года, сообщила пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

«ОСК завершила все работы по строительству, швартовные и ходовые испытания ледокола. Официальная передача судна произойдет сразу после урегулирования всех финансовых и юридических вопросов с заказчиком, а также получения необходимых документов из профильных ФОИВов. Планируемый срок – первый квартал 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что сдача ледокола ожидается 25 декабря.

Отметим, что в ноябре 2018 года в Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин», ущерб от пожара превысил 1,5 млн рублей.

Этот ледокол должен стать самым мощным в мире неатомным ледоколом.





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