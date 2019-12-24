Благодаря коллекционеру Мэнни Хошбину, который проживает в Калифорнии, гиперкар Bugatti Chiron получил специальное издание. Особую модель разработали еще три года назад, но клиент никак не мог определиться, как должен выглядеть кузов автомобиля.

Французский производитель анонсировал выход Bugatti Chiron, который выдает 1500 «лошадок», в 2015 году. Мэнни Хошбин, обладающий самой эксклюзивной коллекцией авто в США, сразу заказал для себя уникальное исполнение гиперкара. Коллекционер хотел, чтобы авто было простым и элегантным, но с элементами роскоши.

Bugatti Chiron, на первый взгляд, представляет собой обычное авто. Гиперкар окрасили краской с уникальным кремовым оттенком, а задний бампер получил цвет кузова. Дверные вставки внутри декорированы кашемировой тканью, на которой красуется рисунок Hermès. Она была специально разработана для этого издания авто. На кузове можно увидеть логотип «Dressed by Hermès», указывающий, что это издание модели Bugatti Chiron единственное.

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