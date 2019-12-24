Названа самая здоровая страна в мире

Самой здоровой страной в мире в 2019 году названа Испания, два года назад она занимала шестое место, такие данные приводятся в опубликованном Bloomberg индексе здоровых стран.

Bloomberg проанализировал показатели 169 стран в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья. В тройку лидеров также вошли Италия и Исландия – на втором и третьем месте соответственно.

Четвертое место заняла Япония, пятое – Швейцария, шестое – Швеция, на седьмом месте оказалась Австралия, на девятом – Норвегия, замыкает топ-10 Израиль, говорится в отчете Bloomberg.

По данным ООН, в Испании самая высокая продолжительность жизни. По прогнозам, к 2040 году в она будет достигать почти 86 лет. При составлении рейтинга учитывалась ожидаемая продолжительность жизни, употребление табака и ожирение среди населения стран, а также экологические факторы, включая доступ к чистой воде.

Ранее были названы самые приверженные здоровому образу жизни регионы России.

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