Ученые предложили лечить кариес красным вином

24.12.2019, 17:21, Разное

Американские исследователи рассказали о способах, которые помогут вылечить кариес. Среди перечисленных вариантов эффективным оказалось также красное вино.
В появлении патологического процесса виноваты микроорганизмы, которые живут в ротовой полости и образуют биопленку, то есть зубной налет. Он преобразовывает свободные сахара в кислоты, растворяющие зубную эмаль и твердую ткань. Затем в зубах возникают дыры, поэтому нужно вовремя ставить пломбы. Согласно эксперименту научных сотрудников, подверженность к кариесу не зависит от генетики, а провоцирующие его микробы обитают во рту человека за счет внешних факторов, в основном питания. Ученые изучили полости рта 485 пар близнецов и обнаружили, что число таннерелл растет с возрастом, а количество отвечающих за сохранение здоровой микрофлоры ротовой полости бактерий уменьшается.

Эксперты предлагают помещать в полость рта полезные микробы, среди которых главными претендентами является штамм стрептококка А12. Он препятствует развитию Streptococcus mutans. Аналогичное воздействие оказывает и наноматериал, который создали зарубежные химики. Ученые рекомендуют добавлять микроскопические элементы оксида железа в зубную пасту или средство для промывки рта.

Оказывается, защитить зубы можно также с помощью красного вина, как отмечают испанские специалисты. Алкогольный напиток содержит полифенолы, мешающие микроорганизмам закрепиться на ткани ротовой полости.



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