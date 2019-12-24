Обновленная LADA 4×4 получит руль с подушкой безопасности весной 2020 года

Производство обновленной LADA 4×4 началось совсем недавно. В компании сообщили, что автомобиль все-таки получит новый руль с подушкой безопасности до весны 2020 года.

Компания АвтоВАЗ в Тольятти не так давно закончила работу над усовершенствованными моделями внедорожника. Обновленный вариант, который совсем скоро появится на рынках, столкнулся с некоторыми сложностями в ходе комплектации. Выяснилось, что серийные версии 4×4 имели неполадки с рулевым колесом. В сборке авто должна была присутствовать подушка безопасности, но ее установка невозможна по причине специфики строения и использования руля. Ранее представители LADA заявляли о решении проблемы до конца этого года, однако теперь необходимую работу обещают закончить до весны 2020. Оказывается, корпорация ищет поставщика, благодаря сотрудничеству с которым можно будет создать новый аппарат для управления движением.

Ожидаемая машина будет отличаться от прошлых моделей несколькими приятными сюрпризами для отечественных водителей. Внедорожник оборудуют передовой приборной панелью с системой климат контроля и противотуманной оптикой, которую разработчики интегрируют в бампер.

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