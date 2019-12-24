AirPods Pro обладают функцией активного шумоподавления при громком звучании

Стало известно о новой функции наушников компании Apple. Юзеры портала Reddit обнаружили, что AirPods Pro могут включить режим активного шумоподавления при громком звучании.
Выяснилось, что при звонком свисте устройство использовало вышеназванную функцию. Также интернет-пользователи отметили, что AirPods Pro активировали режим активного шумоподавления и при других пронзительных звуках.
Примечательно, но на официальном сайте компании об этой функции гаджета нет никаких данных.
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