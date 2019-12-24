Лукашенко рассказал, как его сын приводит ему в пример Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай приводит ему в пример российского коллегу Владимира Путина.
«Он (Николай) друг Владимира Владимировича (Путина). Он не мой друг, он часто (говорит): «Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович (как поступает)», – рассказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что его сын знает российского президента с двух лет. Лукашенко рассказал, как сын после встречи в Сочи сын, собираясь играть в хоккей, отказался играть в команде с отцом и захотел играть в команде Путина.
Он отметил, что Николай регулярно критикует его заявления и работу его пресс-секретаря.
«Но мне с ним проще, (потому) что он впитал всю мою работу в себя с двух лет, и как бы он внешне ни боролся против меня, ни критиковал…, он все-таки меня понимает», – сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что не хотел бы для сына такой же судьбы, как для себя.
«Президент 90-х и президент нынешний – две большие разницы. Даже старший (сын) ушел сейчас от государственной службы. Я его придерживаю пока как канал общения со спецслужбами», – отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не станет в сторону, если кто-то «направит танки на Москву» и предложил в шутку вступить РФ в состав Белоруссии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение суда об освобождении фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Самариддина Раджабова. «Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Источник: в Москве арестовали девять человек, подозреваемых в причастности к терроризму / 5 декабря
- Китай объявил о снижении пошлин на импортные товары / 23 декабря
- Галкин рассказал о «десяти проклятьях от Соловьева» / 1 декабря
- Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль жителя Ростовской области / 4 декабря
- Бывшую «замкомандира полка «ДНР» Дрюк, которая перешла на строну Украины, суд приговорил к условному сроку / 22 декабря
- «Восхищаются Путиным» — чешские спецслужбы забили тревогу из-за «пророссийских активистов» / 27 ноября
- Архиепископ Евстратий: Помолюсь, чтобы и к почетному патриарху Филарету пришел святой Николай. Тот самый, святой / 19 декабря
- Два круизных лайнера столкнулись в Мексике / 20 декабря