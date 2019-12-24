Путин поручил дополнительно поддержать ветеранов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета Федерации и Госдумы заявил, что нужно подумать над дополнительной поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны в 2020 году.

«Нужно, конечно, подумать над дополнительной поддержкой ветеранов», – передает его слова РИА «Новости».

11 декабря Путин также поручил губернаторам «максимально четко» реагировать на просьбы ветеранов.

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