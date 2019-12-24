Суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Кузьменко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – врача Юлию Кузьменко. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

На поруки ее готовы были взять 56 человек, в том числе, волонтеры, врачи, бывшие и действующие народные депутаты Украины – депутаты от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, депутат от «Слуги народа» Виктория Вагнер, экс-нардепы Оксана Корчинская и Виталий Куприй.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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