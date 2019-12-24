Мир роскоши становится еще ближе

24.12.2019, 17:14, Новости дня

Наконец все тайны раскрыты, а работа длиной в 3 года принесла долгожданные результаты — известный в РФ и Майами бизнесмен Марк Пугачев и его команда представили мобильное приложение Pugachev Luxury Lifestyle Management! 

Мир услуг под запросы состоятельных людей быстро растет. Здесь уже сложно удержаться, востребованными становятся только самые удобные и оригинальные предложения. Такой успех логично предсказать и новому приложению элитного сервиса Пугачева. 

Команда уже несколько лет предоставляет аренду роскоши: яхт, премиальных автомобилей, апартаментов, частных самолетов. Их услугами пользуются люди шоу-бизнеса, спортсмены и другие вип-персоны, для которых важно качество. 

Благодаря приложению это становится доступно в один клик — все, что нужно для отдыха с шиком. Установите сейчас и убедитесь сами!

Характеристики приложения

Спешите оценить возможности и удобства приложения, которое изменит вашу жизнь в лучшую сторону: 

  • Удобный, лаконичный интерфейс. Здесь все предельно ясно, заморочки ни к чему. Легко выбрать и сразу арендовать;
  • Чат со службой поддержки, который понадобится на случай вопросов по аренде;
  • Практичный способ регистрации, авторизация через учетную запись смартфона, электронную почту или фейсбук. Данные заполняются только один раз, система сразу вас запомнит;
  • Обширный выбор позиций для аренды;
  • Бонусы при первом заказе;
  • Гибкие условия аренды;
  • Аренда без посредников.
  • Доступно как в App Store, так и в Google Play;
  • Приложение распространяется бесплатно.

    • Эта разработка уникальна. Ей нет аналогов как в Майами, так и в России. Не откажите себе в удовольствии воспользоваться этим стильно оформленным приложением и окунуться в мир премиального качества без лишних забот. Скачайте его на смартфон уже сейчас!

    Найдется, из чего выбрать

    После загрузки интернет-приложения будет доступен огромный выбор позиций, благодаря которому элитные клиенты подберут то, что соответствует их стилю и запросам:

  • Автомобили. Машины для самых крутых, комфортных поездок и привлечения внимания к своей персоне. Популярные и экзотические типы и марки авто. Выберите ту, что будет идеальна для вас;
  • Впечатляющие апартаменты премиум-класса под различные запросы. Для людей, ценящих качество жизни. Так вы расслабитесь, проведете деловую встречу и развлечетесь в самых классных апартаментах, которые только можете себе представить. Порадуют шикарные виды из окон и удобное для вас расположение;
  • Яхты. Майами — место, где обязательно нужно получать кайф! Возьмите в аренду стильную яхту для прогулки по океану под ярким солнцем или ночной вечеринки. Это восторг, который с легкостью станет доступен для вас после загрузки приложения;
  • Самолеты. Понравится эта опция бизнес-персонам, людям “высокого полета”, которые ценят свое время и комфорт. Авиалайнер быстро доставит туда, куда захотите. Появление на личном самолете поднимет репутацию на новый уровень, и вы этого достойны!

    • К каждой позиции прилагается краткое описание с характеристиками, дополняющими представление о внешнем виде. Все, что здесь предложено, в должном состоянии и регулярно технически проверяется. 

    Скачивайте приложение прямо сейчас! Качество создатель гарантирует.



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