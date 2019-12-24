Мир роскоши становится еще ближе

Наконец все тайны раскрыты, а работа длиной в 3 года принесла долгожданные результаты — известный в РФ и Майами бизнесмен Марк Пугачев и его команда представили мобильное приложение Pugachev Luxury Lifestyle Management!
Мир услуг под запросы состоятельных людей быстро растет. Здесь уже сложно удержаться, востребованными становятся только самые удобные и оригинальные предложения. Такой успех логично предсказать и новому приложению элитного сервиса Пугачева.
Команда уже несколько лет предоставляет аренду роскоши: яхт, премиальных автомобилей, апартаментов, частных самолетов. Их услугами пользуются люди шоу-бизнеса, спортсмены и другие вип-персоны, для которых важно качество.
Благодаря приложению это становится доступно в один клик — все, что нужно для отдыха с шиком. Установите сейчас и убедитесь сами!
Характеристики приложения
Спешите оценить возможности и удобства приложения, которое изменит вашу жизнь в лучшую сторону:
Эта разработка уникальна. Ей нет аналогов как в Майами, так и в России. Не откажите себе в удовольствии воспользоваться этим стильно оформленным приложением и окунуться в мир премиального качества без лишних забот. Скачайте его на смартфон уже сейчас!
Найдется, из чего выбрать
После загрузки интернет-приложения будет доступен огромный выбор позиций, благодаря которому элитные клиенты подберут то, что соответствует их стилю и запросам:
К каждой позиции прилагается краткое описание с характеристиками, дополняющими представление о внешнем виде. Все, что здесь предложено, в должном состоянии и регулярно технически проверяется.
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