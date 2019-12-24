Мир роскоши становится еще ближе

Наконец все тайны раскрыты, а работа длиной в 3 года принесла долгожданные результаты — известный в РФ и Майами бизнесмен Марк Пугачев и его команда представили мобильное приложение Pugachev Luxury Lifestyle Management!

Мир услуг под запросы состоятельных людей быстро растет. Здесь уже сложно удержаться, востребованными становятся только самые удобные и оригинальные предложения. Такой успех логично предсказать и новому приложению элитного сервиса Пугачева.

Команда уже несколько лет предоставляет аренду роскоши: яхт, премиальных автомобилей, апартаментов, частных самолетов. Их услугами пользуются люди шоу-бизнеса, спортсмены и другие вип-персоны, для которых важно качество.

Благодаря приложению это становится доступно в один клик — все, что нужно для отдыха с шиком. Установите сейчас и убедитесь сами!

Характеристики приложения

Спешите оценить возможности и удобства приложения, которое изменит вашу жизнь в лучшую сторону:

Удобный, лаконичный интерфейс. Здесь все предельно ясно, заморочки ни к чему. Легко выбрать и сразу арендовать;

Чат со службой поддержки, который понадобится на случай вопросов по аренде;

Практичный способ регистрации, авторизация через учетную запись смартфона, электронную почту или фейсбук. Данные заполняются только один раз, система сразу вас запомнит;

Обширный выбор позиций для аренды;

Бонусы при первом заказе;

Гибкие условия аренды;

Аренда без посредников.

Доступно как в App Store, так и в Google Play;

Приложение распространяется бесплатно.

Эта разработка уникальна. Ей нет аналогов как в Майами, так и в России. Не откажите себе в удовольствии воспользоваться этим стильно оформленным приложением и окунуться в мир премиального качества без лишних забот. Скачайте его на смартфон уже сейчас!

Найдется, из чего выбрать

После загрузки интернет-приложения будет доступен огромный выбор позиций, благодаря которому элитные клиенты подберут то, что соответствует их стилю и запросам:

Автомобили. Машины для самых крутых, комфортных поездок и привлечения внимания к своей персоне. Популярные и экзотические типы и марки авто. Выберите ту, что будет идеальна для вас;

Впечатляющие апартаменты премиум-класса под различные запросы. Для людей, ценящих качество жизни. Так вы расслабитесь, проведете деловую встречу и развлечетесь в самых классных апартаментах, которые только можете себе представить. Порадуют шикарные виды из окон и удобное для вас расположение;

Яхты. Майами — место, где обязательно нужно получать кайф! Возьмите в аренду стильную яхту для прогулки по океану под ярким солнцем или ночной вечеринки. Это восторг, который с легкостью станет доступен для вас после загрузки приложения;

Самолеты. Понравится эта опция бизнес-персонам, людям “высокого полета”, которые ценят свое время и комфорт. Авиалайнер быстро доставит туда, куда захотите. Появление на личном самолете поднимет репутацию на новый уровень, и вы этого достойны!

К каждой позиции прилагается краткое описание с характеристиками, дополняющими представление о внешнем виде. Все, что здесь предложено, в должном состоянии и регулярно технически проверяется.

Скачивайте приложение прямо сейчас! Качество создатель гарантирует.

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