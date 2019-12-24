Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

В этом году доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла 82%, сообщил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.
«За 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений. Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что в РВСН, в частности, начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Путин назвал его «оружием будущего», которое способно «преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону».
«Войска, используя новую технику, регулярно отрабатывают в ходе учений, маневров, внезапных проверок боевой готовности тактически сложные, нестандартные задачи. Так, ядерные силы убедительно показали свои возросшие возможности на учениях «Гром-2019», флот и дальняя авиация в полном объеме выполнили поставленные задачи в рамках учений «Океанский щит», – сказал Путин.
Он напомнил, что во время маневров «Центр-2019» впервые были апробированы слаженные совместные действия национальных вооруженных формирований сразу с восьмью государствами по решению антитеррористических задач.
Путин подчеркнул, что сейчас армия способна гарантировать безопасность России, передает ТАСС.
«Общий анализ состояния Вооруженных сил показывает их высокую боеготовность. Все виды и рода войск способны выполнять свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России. И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию и имеющиеся здесь риски», – сказал глава государства.
Кроме того, отметил Путин, управление ВС РФ улучшено за счет модернизации и введения новых комплексов.
«Важные шаги сделаны в совершенствовании систем управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, прежде всего за счет внедрения новейших технологий в области сбора, передачи и обработки информации», – сказал Путин.
На расширенной коллегии Минобороны он отметил, что в несколько раз превышают возможности военных подразделений роботы и беспилотники.
«Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений», – сказал Путин.
В начале декабря министр обороны Сергей Шойгу также рассказал об усилении российской ядерной триады.
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