Васильева сказала, кто должен заниматься сексуальным воспитанием детей

Сексуальное воспитание ребенка – зона ответственности в первую очередь семьи, а не школы, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.
Васильева сообщила в прямом эфире на телеканале РБК, что призывает родителей «к очень простой вещи – разговаривать со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривать соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации, возрастной в том числе», говорить «очень планомерно, вдумчиво дома», передает ТАСС.
Такой ответ министр дала на вопрос, не пора ли в школах вводить такой предмет, как сексуальное воспитание.
По ее словам, «без кропотливой работы, без любви семьи ничего не получится».
«Потому что у нас звенья одной цепи: семья – основа всего, школа, дети. Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там попросила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – объяснила глава Минпросвещения.
Васильева добавила, что в школах работа в этой области ведется – если речь идет о том, чтобы рассказывать детям о таких заболеваниях, как, например, ВИЧ.
«Есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются очень чувствительными, тонкими и имеют совершенно другой настрой. Если вы хотите, мы это делаем – говорим о том, сколько ежесекундно, ежеминутно заражается, инфицируется. Вот про это все в школе есть», – подчеркнула министр.
Она выразила уверенность, что именно на семье в первую очередь лежит решение вопроса, с каким отношением к себе и к окружающим дети вступают во взрослую жизнь.
«Вот это должна делать семья в первую очередь, а потом уже все остальные. Вот все остальные свои обязанности в отношении ВИЧ и СПИД мы выполняем четко, это я вам точно могу сказать», – заключила министр, уточнив, что подобные темы поднимаются в том числе на уроках биологии.
Напомним, в 2018 году вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что школьникам нужно рассказывать о контрацепции, чтобы предотвратить нежелательную подростковую беременность.
До этого сообщалось, что в 2016 году зафиксировано 630 случаев беременности девочек в возрасте от 10 до 14 лет, в 2017 году – 275.
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