Котики в российских СМИ за 10 лет

Котики в российских СМИ за 10 лет

24.12.2019, 17:16, Главная тема
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Накануне 2020 года компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг «котиков». Период исследования: январь 2010 года – декабрь 2019 года.

ТОП – 15 котиков десятилетия:

Место в рейтинге

Событие

Год

Заметность события

1

Кот Виктор, совершивший полет из Москвы во Владивосток на борту самолета "Аэрофлот", несмотря на избыточный, по мнению авиакомпании, вес

2019

1 203,2

2

Рыжая кошка-гурман Матроскина съела морепродукты в аэропорту Владивостока на 60 тыс. руб., пробравшись в витрину рыбного магазина

2014

926,5

3

Эрмитажный кот Ахилл стал предсказателем Кубка Конфедераций, а позже ЧМ по футболу

2018

544,9

4

Крымский мост был "проинспектирован" талисманом строителей — котом Мостиком

2018

343,9

5

Кот Чуча Бари Алибасова пропал и нашелся

2019

268,9

6

Из "Булгаковского дома" украли кота Бегемота. Кот благополучно вернулся в музей после похищения

2018

235,9

7

Кот-наркокурьер доставлял наркотики в исправительную колонию в Тульской области

2019

172,9

8

Кот Ларри, взятый Кэмероном из приюта, после отставки хозяина остался на Даунинг стрит

2016

152,1

9

Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти его кошку

2016

141,3

10

Минобороны показало кота-моряка Сергея Ивановича, участвующего в походе российских кораблей к Сирии

2017

138,1

11

Кошка Шупетт Карла Лагерфельда стала наследницей дизайнера

2019

127,7

12

Нарядный кот Джулиана Ассанжа в окне посольства Эквадора

2016

110,7

13

Кот Барсик из Барнаула анонсировал свое желание участвовать в выборах президента

2014

93,6

14

Должность швейцара в Серпуховском музее занял кот

2016

71,1

15

Россиянин, которому пожизненно запретили посещать Швецию, попытался незаконно пробраться в страну, чтобы забрать из приюта своего кота

2017

63,2


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