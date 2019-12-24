Котики в российских СМИ за 10 лет

Накануне 2020 года компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг «котиков». Период исследования: январь 2010 года – декабрь 2019 года.
ТОП – 15 котиков десятилетия:
|
Место в рейтинге
|
Событие
|
Год
|
Заметность события
|
1
|
Кот Виктор, совершивший полет из Москвы во Владивосток на борту самолета "Аэрофлот", несмотря на избыточный, по мнению авиакомпании, вес
|
2019
|
1 203,2
|
2
|
Рыжая кошка-гурман Матроскина съела морепродукты в аэропорту Владивостока на 60 тыс. руб., пробравшись в витрину рыбного магазина
|
2014
|
926,5
|
3
|
Эрмитажный кот Ахилл стал предсказателем Кубка Конфедераций, а позже ЧМ по футболу
|
2018
|
544,9
|
4
|
Крымский мост был "проинспектирован" талисманом строителей — котом Мостиком
|
2018
|
343,9
|
5
|
Кот Чуча Бари Алибасова пропал и нашелся
|
2019
|
268,9
|
6
|
Из "Булгаковского дома" украли кота Бегемота. Кот благополучно вернулся в музей после похищения
|
2018
|
235,9
|
7
|
Кот-наркокурьер доставлял наркотики в исправительную колонию в Тульской области
|
2019
|
172,9
|
8
|
Кот Ларри, взятый Кэмероном из приюта, после отставки хозяина остался на Даунинг стрит
|
2016
|
152,1
|
9
|
Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти его кошку
|
2016
|
141,3
|
10
|
Минобороны показало кота-моряка Сергея Ивановича, участвующего в походе российских кораблей к Сирии
|
2017
|
138,1
|
11
|
Кошка Шупетт Карла Лагерфельда стала наследницей дизайнера
|
2019
|
127,7
|
12
|
Нарядный кот Джулиана Ассанжа в окне посольства Эквадора
|
2016
|
110,7
|
13
|
Кот Барсик из Барнаула анонсировал свое желание участвовать в выборах президента
|
2014
|
93,6
|
14
|
Должность швейцара в Серпуховском музее занял кот
|
2016
|
71,1
|
15
|
Россиянин, которому пожизненно запретили посещать Швецию, попытался незаконно пробраться в страну, чтобы забрать из приюта своего кота
|
2017
|
63,2
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