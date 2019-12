98-летний принц Филипп выписан из больницы: первое появление на публике после тревожных новостей

Два года назад супруг королевы Англии Елизаветы II ушел на пенсию, объявив, что больше не будет сопровождать свою семью на официальных мероприятиях. С тех пор возможность увидеть принца Филиппа представляется редко, а большинство новостей о нем имеют тревожные нотки, связанные с его ухудшающимся здоровьем. На прошлой неделе СМИ облетела информация, что принц попал в госпиталь и не сможет отправиться с королевой в их зимнее поместье Сандрингем на Рождество. К счастью для всей семьи, сегодня, на пятый день пребывания в больнице, принца Филиппа выписали: на новых фото папарацци супруг королевы Елизаветы II, одетый в брючный костюм и галстук, покидает госпиталь и садится на пассажирское сиденье Range Rover. Сообщается, что он отправился в Сандрингем, чтобы провести праздники в соответствии со всеми традициями.

Его Королевское Высочество благодарит всех, кто направлял ему свои добрые пожелания,

— говорится в новом заявлении Букингемского дворца, опубликованном в сети сегодня утром.

Принц Филипп на первых фотографиях папарацци после выписки из госпиталя

NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. He’s now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg

— Chris Ship (@chrisshipitv) 24 декабря 2019 г.

В минувшую пятницу Букингемский дворец сообщил, что супруг Ее Величества был госпитализирован для «наблюдения и лечения в связи с ранее существовавшим заболеванием». Его отъезд в больницу накануне Рождества назвали «мерой предосторожности», которая была соблюдена по рекомендации личного врача герцога. В пользу этого говорит и тот факт, что в госпиталь Филипп не был доставлен на машине скорой помощи, а самостоятельно вошел в здание.

Напомним, в июне этого года принц Филипп отметил 98-летие. Несмотря на почтенный возраст, супруг королевы вплоть до января этого года самостоятельно управлял автомобилем. После того как он попал в аварию неподалеку от Сандрингемского дворца (его Land Rover врезался в проезжающую мимо Kia и перевернулся) он сдал водительские права. Вскоре о завершении стажа вождения объявила и королева, которая любила время от времени прокатиться за рулем на своем авто.

