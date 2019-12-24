Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери

На Instagram-странице украинского издания Viva! опубликовали фото обложки нового номера, на которой запечатлена 36-летняя бывшая участница «Танцев со звездами», украинский психолог Наталья Холоденко, с дочерью Вивьен на руках.

«Психолог Наталья Холоденко знакомит читателей Viva! со своей дочерью Вивьен и подводит итоги 2019 года», – говорится в посте.

«Знакомьтесь, моя Вива!» – на обложке разместили приветственную фразу Холоденко.

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«Знакомьтесь, моя Вива!» * Психолог Наталья Холоденко @kholodenkon знакомит читателей Viva! со своей дочерью Вивьен и в интервью главному редактору журнала Иванне Слабошпицкой @ivannaslaboshpitskaya подводит итоги 2019 года. Свежий выпуск лучшего издания о звездах уже в продаже * #натальяхолоденко #интервью #эксклюзив #свежаяпресса #обложка

Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine) 24 Дек 2019 в 12:07 PST

Холоденко родила дочь Вивьен в марте 2019 года. Отец ребенка – новый возлюбленный психолога, его имени она не называет.

У Холоденко есть также шестилетний сын Ларион от первого брака.

Холоденко принимала участие в проекте «Танцы со звездами» на «1+1» в 2017 году. Она танцевала с Виталием Загоруйко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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