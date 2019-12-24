Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Об этом стало известно 24 декабря на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает LB.ua.

Заседание проходило под председательством главы государства, на нем присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров.

«Мы говорили, что будем оценивать в конце года работу каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех и двух глав областных администраций [в том числе]. Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», – сказал Зеленский.

Указов об увольнении на сайте президента пока нет.

Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля. В тот же день на должность заступил и Бондаренко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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