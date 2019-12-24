На Украине начали считать миллиарды за транзит российского газа

Депутат Рады Андрей Герус заявил, что Украина только за один год может получить от транзита газа из РФ порядка 2 млрд долларов, а за пять лет — 15 млрд.

«Это [достижение договоренностей о транзите] важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около 2 млрд долларов за транзит газа», – сказал Герус, передает ТАСС.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев планирует получить от транзита российского газа 15 млрд долларов за пять лет.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

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