Равшана Куркова раскрыла секрет своей стройной фигуры

39-летняя актриса Равшана Куркова может похвастаться идеальными формами. Артистка раскрыла секрет своей стройной фигуры и призналась, что она ест практически все, что хочет.
По словам Равшаны Курковой, она занимается спортом пять раз в неделю, но «фитоняшкой» она не станет. Идеальные кубики могут быть только у тех, кто правильно питается. Актриса отметила, что физические нагрузки составляют только треть успеха, а все остальное зависит от того, что человек ест. К еде артистка испытывает особую слабость, поэтому практически ни в чем себе не отказывает.
В понимании Равшаны Курковой диета представляет собой разумный рацион с отказом от продуктов, которые вредят организму. Актриса не ест колбасу, торты, хлебобулочные изделия, консервы и фастфуд. Также ее совсем не тянет на газированные напитки, алкоголь, соки и чаи в пакетах. Такие предпочтения в еде значительно упрощают Равшане Курковой задачу оставаться в форме.
При правильном питании важны размеры порций и время приема еды. 39-летняя знаменитость пьет много воды и последний раз старается есть примерно за четыре часа до сна. Равшана Куркова любит морепродукты и рыбу, овощные супы и бульоны, гречку и рис, телятину и баранину, макаронные изделия твердых сортов, овощи и фрукты. При этом, порции должны быть умеренными, чтобы не переедать.
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