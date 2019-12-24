Юлия Пересильд рассекретила свой ритуал празднования Нового года

Юлия Пересильд рассказала, что в ее семье существует свой ритуал провожания старого года и празднования нового. Однако начинает актриса подготовку, как и все люди, с украшения ёлки.

Как сказала знаменитость, она наряжает хвойное дерево вместе с дочерьми от Алексея Учителя Марией и Анной. Юлия Пересильд поделилась, что для девочек это важный момент, так как каждая игрушка о чем-то напоминает. Артистка добавила, что дальше семья подводит итоги уходящего года и обсуждает, какие желания сбылись, что хорошего случилось за это время. Также возлюбленная режиссёра вспоминает тех, с кем бы хотела увидеться, информирует открытки и занимается подготовкой подарков.

По словам звездной матери, она пытается переделать множество дел, чтобы не брать их с собой в Новый год. Юлия Пересильд отметила, что есть много ритуалов, которые помогают ей и близким настроиться на праздник.

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