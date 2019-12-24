Юлия Пересильд рассекретила свой ритуал празднования Нового года

24.12.2019, 17:04, Разное

Юлия Пересильд рассказала, что в ее семье существует свой ритуал провожания старого года и празднования нового. Однако начинает актриса подготовку, как и все люди, с украшения ёлки.
Как сказала знаменитость, она наряжает хвойное дерево вместе с дочерьми от Алексея Учителя Марией и Анной. Юлия Пересильд поделилась, что для девочек это важный момент, так как каждая игрушка о чем-то напоминает. Артистка добавила, что дальше семья подводит итоги уходящего года и обсуждает, какие желания сбылись, что хорошего случилось за это время. Также возлюбленная режиссёра вспоминает тех, с кем бы хотела увидеться, информирует открытки и занимается подготовкой подарков.

По словам звездной матери, она пытается переделать множество дел, чтобы не брать их с собой в Новый год. Юлия Пересильд отметила, что есть много ритуалов, которые помогают ей и близким настроиться на праздник.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Давеча в Саудовской Аравии был вынесен смертный приговор 5 участникам убийства и расчленения саудовского журналиста Хашогги в саудовском консульстве в Анкаре.Дело было подано так, чтобы выгородить наследного принца Мохаммед бин Салмана, который и стоял за организацией убийства Хашогги, и свалить все на исполнителей, которые якобы перестарались.По сути, наследный принц отдал своим подчиненным приказ устранить Хашогги, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика