Президент Бразилии попал в больницу после падения в ванной

24.12.2019, 16:58, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в военный госпиталь после того, как неудачно упал в ванной своей резиденции, сообщили СМИ.

«Президент, по неофициальным данным, поскользнулся в ванной дворца Алворада», – передает RT сообщение издания Folha de Sao Paolo.

Компьютерная томография черепа Болсонару не выявила изменений, однако Болсонару останется под наблюдением медиков на 6–12 часов.

Напомним, ранее в декабре Болсонару сообщил, что есть вероятность, что у него рак кожи.



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