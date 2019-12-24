С годом Крысы вас дорогие, очень дорогие Слуги!

Заканчивается год Свиньи и многие Крысы занявшие места поближе к бюджетной кормушке надеются вдоволь насладиться столь выстраданными ими результатами схем и сговоров…

Надо отметить, что крыс в свите Зеленского действительно огромное количество.

Андрей Богдан, который с первых дней принялся отжимать Киев под своего друга Вавриша и лоббировать агроинтересы другого своего партнера — Сольского.

Давид Арахамия-Браун, а перебежчик из лагеря порохоботов,

Житель Николаева Давид Арахамия никогда не был никак политически заангажирован и свой путь в политику он начал слегка упав под Бирюкова и Нойнеца, которые помогали бандиту Алексею Савченко выжимать последние соки из Николаевской области.

В марте 2014 года, он вместе с уроженцем Николаева Юрием Бирюковым открыл в Интернете страничку для сбора денег на нужды 79-й десантной бригады.

А в октябре 2014-го стал советником министра обороны Гелетея и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

Его шеф Бирюков получил назначение на должность помощника Гелетея по вопросам вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины.

5 лет эти мародеры грабили страну заворачивая программы международной помощи и бюджетные деньги

Интересный факт: Савченко, Гелетей и Ярема — выходцы из киевского УБОП и по жизни вместе постоянно делили бизнесы, деньги, проституток.

Алексей Савченко и Валерий Гелетей не просто сослуживцы-убоповцы в прошлом. Они женаты на двух дамах, являющихся сестрами. И в бизнесе они являются равноправными партнерами.

Но вернемся к «слуге народа» Давиду Арахамии.

Не успев стать депутатом Давид набрал очень много бизнес обязательств:

— На пару с Тимошенко Кириллом взяли денег у российского ФОНБЕТ за лоббирования их интересов в законе о игорном бизнесе в Украине.

— На пару с Михаилом Федоровым — министром цифровой трансформации решил вернуть в Украину старый коррупционный консорциум ЕДАПС переименованный в IIG.

— На пару с все тем же Федоровым организовал распил денег международной помощи выделенных под «Государство в смартфоне.

Кирилл Тимошенко, друг Арахамии, его подельник по распилам бюджетом Минобороны и Минстеця.

Тотальная бездарность которая умела только воровать грантовые и бюджетные деньги была поставлена Зеленским на место Стеця.

Не имея представления, что такое медиа и вообще зачем как, что и почем Кирилл решил сразу после вступления на должность хайпануть и выложил фотографию документа со стола Зеленского. И не просто так бумажку, а его заявление об отставке. За что получил по репе.

Вот только не помогло это крысенку, и за 7 месяцев он проиграл абсолютно все информационные атаки против Зеленского и не построил никакой линии обороны.

Единственно до чего догадался Кирюша, так это найти компанию, которая с откатом поможет ему. И обещала заблокировать телеграмм каналы, который Зеленского, а точнее Кирюшу позорят.

Михаил Федоров, человек из ниоткуда. На выборах сидел на черной кассе партии, где и поднялся.

Талантливый ученик Арахамии Федоров, воссев на кресло донельзя коррумпированного департамента по вопросам электронного управления, переименованного в последствии в министерство цифровой трансформации решил ничего кроме афиши не менять и тут же подмял под себя все коррупционные потоки в министерстве.

Благо его помощник — гуру распилов и человек знающий, как и с кем делить грантовые программы Алексей Вискуб прекрасно был осведомлен о всех схемах, ибо по сути он был их куратором.

На сегодня Федоров уже, вне бюджета, получил спасительные 76 млн. гривен дабы закрыть дыры которые он сумел организовать за столь короткое время управления. И пытается в одно лицо освоить 1 миллиард гривен выделенных на кибербезопасность, и полумиллиарда гривен выделяемых евросоюзом на электронную демократию.

И это уже не говоря, что были освоены средства на «государство в смартфоне», в частности без какого либо тендера Федрова перечислил деньги компании КитСофт, лучшей откатной конторе Украины. Компании, которая сделала все кривые и глючные сайты госучреждений в нашей стране.

Писать про остальных крысят пока рано. Они украли у страны и у Зеленского не так много. Но, мы следим и за ними.

Что же касается конкретики и запросов в прокуратуру, часть из них уже отправлена и ушла, часть дел еще пишутся и скоро тоже станут достоянием общественности.

David Kohan

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Последнее: Заканчивается год Свиньи и многие Крысы занявшие места поближе к бюджетной кормушке надеются вдоволь насладиться столь выстраданными ими результатами схем и сговоров… Надо отметить, что крыс в свите Зеленского действительно огромное количество. Андрей Богдан, который с первых дней принялся отжимать Киев под своего друга Вавриша и лоббировать агроинтересы другого своего партнера — Сольского. Давид Арахамия-Браун, […]