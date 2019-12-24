Киев и Москва договорились об обмене пленными до конца года

Контактная группа по Украине согласовала обмен пленными. Об этом заявил полпред РФ на переговорах контактной группы Борис Грызлов, передает «Интерфакс».

По его словам, формат обмена — «всех установленных на всех установленных».

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер подтвердила договоренности касательно обмена пленными.

«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», — сообщила Олифер.

В то же время представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская призвала не манипулировать информацией, потому что на кону стоят человеческие жизни.

«Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года. И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из-под незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска и Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – отметила Лутковская.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о преимуществах, которые получат те, кто будет пересекать границу с Россией по украинским заграничным паспортам.

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