В России символ наступающего года слепили из навоза: в сети волна шуток, фото

Якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района, известный своими скульптурами из навоза, порадовал своих поклонников в канун нового года и слепил гигантскую крысу. Об этом сообщает Sakhaday.ru.
Михаил Боппосов прославился своими скульптурами из органического материала. Как правило, он изготавливает их к праздникам.
Кстати, мастер также лепил на заказ, в том числе и телевизионных компаний.
В сети поднялась волна шуток из-за такой скульптуры Боппосова.
«Вова, ты ли это», «Просили слепить Путина — слепил! Вот же молодец!», «Вот еще чемодан Собчака в правую лапу — и вылитый Владимир Владимирович», «Его творчество как глоток свежего воздуха», «В нормальной бы стране, давно бы профинансировали мужика, чтобы он реальные скульптуры делал», — пишут в комментариях.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заканчивается год Свиньи и многие Крысы занявшие места поближе к бюджетной кормушке надеются вдоволь насладиться столь выстраданными ими результатами схем и сговоров… Надо отметить, что крыс в свите Зеленского действительно огромное количество. Андрей Богдан, который с первых дней принялся отжимать Киев под своего друга Вавриша и лоббировать агроинтересы другого своего партнера — Сольского. Давид Арахамия-Браун, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лазарев призвал хейтеров «кусать ядом себя» после скандала с Биланом / 16 декабря
- Кейт Миддлтон дерзко увернулась от интимного касания мужа / 18 декабря
- Диетологи развенчали мифы о вреде бананов для диабетиков и худеющих людей / 17 декабря
- Мнение: Самоорганизация у русских в крови. Кто бы что ни говорил. / 15 декабря
- Снимите уже розовые очки! / 18 декабря
- Audi исключит кнопки из своих автомобилей / 14 декабря
- Загитова вынуждена работать ночами после известия об уходе из спорта / 19 декабря
- Мнение: «Индекс экономической сложности», или очередное «последнее» место России / 21 декабря