В России символ наступающего года слепили из навоза: в сети волна шуток, фото

Якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района, известный своими скульптурами из навоза, порадовал своих поклонников в канун нового года и слепил гигантскую крысу. Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Михаил Боппосов прославился своими скульптурами из органического материала. Как правило, он изготавливает их к праздникам.

Кстати, мастер также лепил на заказ, в том числе и телевизионных компаний.

В сети поднялась волна шуток из-за такой скульптуры Боппосова.

«Вова, ты ли это», «Просили слепить Путина — слепил! Вот же молодец!», «Вот еще чемодан Собчака в правую лапу — и вылитый Владимир Владимирович», «Его творчество как глоток свежего воздуха», «В нормальной бы стране, давно бы профинансировали мужика, чтобы он реальные скульптуры делал», — пишут в комментариях.

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