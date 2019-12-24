Националиста Дацика задержали при попытке уплыть в Эстонию на лодке

В Ленинградской области задержали националиста Вячеслава Дацика. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник», он пытался незаконно пересечь границу России с Эстонией на лодке.
По словам собеседника агентства, в ночь на 22 декабря Дацик вместе со знакомым пытался переплыть на лодке реку Нарву около с деревней Переволок, но их заметили пограничники.
В отношении националиста и его знакомого возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (статья 322 УК).
Дацика приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима в марте 2018 года. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище, побоях и хулиганстве. В мае 2016 года Дацик ворвался в бордель и заставил работающих там женщин голыми пройти до ближайшего отделения полиции. После этого он напал на отель на улице Чапыгина. Свои действия он объяснял борьбой с проституцией в городе. В феврале 2019 года Дацика освободили из колонии.
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