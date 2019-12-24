Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
Я только что разговаривала с Русланом по телефону, он сказал, где он https://t.co/ZJKxVDB9f4
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 24, 2019
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