Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Я только что разговаривала с Русланом по телефону, он сказал, где он https://t.co/ZJKxVDB9f4

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 24, 2019

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