Наука: Почему у взрослых женщин появляются прыщи

«Взрослое» акне может возникать из-за особенностей диеты и стресса.

Акне, или воспаление сальных желёз, из-за которого кожа покрывается прыщами, наверно, самая страшная трагедия, которая может приключиться с подростком – и даже тот факт, что у людей, болеющих или переболевших акне, каким-то образом замедляется ход молекулярных часов, отмеряющих время жизни клеток, вряд ли может послужить им утешением. Причин у акне много: виной тут может быть и генетическая предрасположенность, и чрезмерная активность половых гормонов с иммунитетом, и усиленное салоотделение кожных желёз, и некоторые бактерии кожной микрофлоры.

Обычно проблемы с кожей происходят именно в ранней юности, после 20 лет кожа приходит в норму. Однако не всегда: по статистике, рецидивы акне происходят у 20–40% взрослых, причём чаще у женщин. Возможно, это связано с циклическими изменениями гормонального фона во время менструального цикла, или с тем, что женщина начинает – или бросает – принимать гормональные противозачаточные средства, что опять же сопровождается изменением уровня некоторых гормонов. Но только ли гормоны виноваты во «взрослом» акне? Итальянские исследователи, опросившие несколько сотен пациенток старше 25 лет в двенадцати дерматологических клиниках, пришли к выводу, что большую роль играет также образ жизни, питание и семейная медицинская история. В статье в Journal of the American Academy of Dermatology говорится, что у тех, кто как минимум четыре дня в неделю ест свежие овощи, свежие фрукты и свежую рыбу, страдают от акне в два раза меньше. Кроме диеты, с прыщами как-то связан и стресс: молодые женщины, которые сообщали о сильном стрессе «по жизни», чаще обнаруживали у себя плохую кожу. Велик был риск «взрослого» акне, если оно вообще случалось у кого-то в семье – у родителей, например, или у братьев-сестёр.

С другой стороны, некоторые специалисты призывают относиться к новым данным с осторожностью. Так, Бетани Шлоссер (Bethanee Schlosser) из Северо-Западного университета указывает на то, что в исследовании участвовали в том числе и женщины с поликистозом яичников. При поликистозе нарушается пресловутый гормональный фон, что, в свою очередь, может провоцировать акне (хотя это не самое серьёзное последствие болезни). Если же говорить о диете, то непонятно, то ли действительно овощи и фрукты сами по себе оздоровляют кожу, то ли прыщи возникают от того, что те, кто ест мало овощей, в то же самое время едят много всякой другой, не слишком полезной еды. Наконец Бетани Шлоссер обращает внимание на то, что в работе ничего не говорится о кисломолочных продуктах, хотя более ранние исследования показали, что связь между их употреблением и «взрослыми» прыщами определённо есть.

В целом полученные результаты хорошо бы перепроверить, пригласив для этого взрослых молодых женщин без гормональных расстройств и более тщательно проанализировав их рацион. В то же время нельзя не отметить, что даже если и нет прямой связи между стрессом и прыщами, есть много других медицинских поводов устроить свою жизнь так, чтобы меньше нервничать и есть больше овощей и фруктов.

