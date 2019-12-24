Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского

24.12.2019, 16:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского. Об этом стало известно 24 декабря на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает Zaxid.net.

Заседание проходило под председательством главы государства, на нем присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров.

Мальский принимал участие в заседании Совета.

Указа об увольнении на сайте президента пока нет.

Мальский был назначен главой Львовской ОГА 5 июля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского. Об этом стало известно 24 декабря на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает Zaxid.net. Заседание проходило под председательством главы государства, на нем присутствовали также премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров. Мальский принимал участие в заседании Совета. Указа об увольнении на […]

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