Мать Ольги Бузовой отрицает наличие долгов у дочери

Сама исполнительница пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Зато это сделала ее мать Ирина Александровна.
По словам родительницы звезды, она впервые слышит о неуплатах дочери. Более того, она сомневается, что это достоверная информация. Бузова-старшая уверена, что ей позвонили бы в первую очередь, если бы случилось что-то подобное.
«Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. Никаких долгов мы не держим. Если бы были долги, мне бы позвонили лично», – заявила Ирина Александровна.
Напомним, речь идет о питерской квартире Ольги, которая располагается во Фрунзенском районе, сообщает «Царьград». Если верить слухам, то светскую львицу уже начали искать судебные приставы, чтобы потребовать с нее погашение всей суммы.
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Недавно артистка купила еще одну квартиру, но на этот раз в Москве. Жилплощадь обошлась певице в 120 миллионов долларов, а ее площадь составила 200 квадратных метров.
На такую роскошную недвижимость Бузова долго копила. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым солистка снимала жилье в столице, потому что экс-супруг отнял у нее все имущество. Поэтому свой уголок стал заветной мечтой исполнительницы, которую она, наконец, исполнила.
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Последнее: Сама исполнительница пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Зато это сделала ее мать Ирина Александровна. По словам родительницы звезды, она впервые слышит о неуплатах дочери. Более того, она сомневается, что это достоверная информация. Бузова-старшая уверена, что ей позвонили бы в первую очередь, если бы случилось что-то подобное. «Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. […]
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