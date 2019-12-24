Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе

В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко

«Холоп». На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе

прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.

Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына

Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки

присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.

Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о

женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов

давно живет самостоятельно. «У родителей бывает момент, когда ребенок

вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея,

а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя

помню, столько я и мама», – сказала Мария Миронова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Окт 2019 в 1:21 PDT

Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о

младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного

внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет

отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, Мария Миронова тщательно

скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сама исполнительница пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Зато это сделала ее мать Ирина Александровна. По словам родительницы звезды, она впервые слышит о неуплатах дочери. Более того, она сомневается, что это достоверная информация. Бузова-старшая уверена, что ей позвонили бы в первую очередь, если бы случилось что-то подобное. «Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. […]