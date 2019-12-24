Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе

24.12.2019, 16:51, Разное

В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко
«Холоп». На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе
прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.

Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына
Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки
присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.

Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о
женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов
давно живет самостоятельно. «У родителей бывает момент, когда ребенок
вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея,
а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя
помню, столько я и мама», – сказала Мария Миронова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 2 Окт 2019 в 1:21 PDT

Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о
младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного
внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет
отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, Мария Миронова тщательно
скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.



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