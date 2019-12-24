Названо число мужчин среди жертв домашнего насилия

24.12.2019, 16:51, Новости дня

Число мужчин от общего количества жертв семейно-бытового насилия составляет четыре процента, сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина на пресс-конференции, посвященной обсуждению законопроекта о домашнем насилии.

«Четыре процента жертв домашнего насилия – мужчины, в основном это экономическое и психологическое насилие», – сообщила Пушкина, ссылаясь на исследование, передает РИА «Новости».

Некоторые из присутствующих на пресс-конференции адвокатов отметили, что не сталкивались в своей практике с подобными случаями.  Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин заявил, что мужчины ни разу не обращались к нему по причине насилия в семье. Однако адвокат Мари Давтян, защищавшая Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти рук, подчеркнула, что такое бывает.

«Обращались, но, как правило, это пожилые мужчины, пенсионеры, мужчины-инвалиды и юноши. В последнем случае агрессорами тоже выступают мужчины, как правило отцы или отчимы», – сказала адвокат.

Ранее депутаты Госдумы вместе с правозащитниками подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии. Итоговую версию законопроекта внесут в нижнюю палату парламента в январе 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сама исполнительница пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Зато это сделала ее мать Ирина Александровна. По словам родительницы звезды, она впервые слышит о неуплатах дочери. Более того, она сомневается, что это достоверная информация. Бузова-старшая уверена, что ей позвонили бы в первую очередь, если бы случилось что-то подобное. «Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика