Названо число мужчин среди жертв домашнего насилия

Число мужчин от общего количества жертв семейно-бытового насилия составляет четыре процента, сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина на пресс-конференции, посвященной обсуждению законопроекта о домашнем насилии.

«Четыре процента жертв домашнего насилия – мужчины, в основном это экономическое и психологическое насилие», – сообщила Пушкина, ссылаясь на исследование, передает РИА «Новости».

Некоторые из присутствующих на пресс-конференции адвокатов отметили, что не сталкивались в своей практике с подобными случаями. Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин заявил, что мужчины ни разу не обращались к нему по причине насилия в семье. Однако адвокат Мари Давтян, защищавшая Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти рук, подчеркнула, что такое бывает.

«Обращались, но, как правило, это пожилые мужчины, пенсионеры, мужчины-инвалиды и юноши. В последнем случае агрессорами тоже выступают мужчины, как правило отцы или отчимы», – сказала адвокат.

Ранее депутаты Госдумы вместе с правозащитниками подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии. Итоговую версию законопроекта внесут в нижнюю палату парламента в январе 2020 года.

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