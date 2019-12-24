Компания Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера-купе Tylcon. Ожидается, что новинка поступит в продажу в начале следующего года по цене от 1,951 млн рублей.
В Сети появились первые фотографии нового автомобиля. Судя по ним, исполнение кроссовера напоминает концепт Coupe, который представили прошлой весной. От предшественника Tayron R-Line автомобилю достались бампер и внушительный аэродинамический обвес. Что касается габаритов авто, то длина его составит 4586 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1635 мм. Между осями будет 2 731 мм. Опционально будет доступен выбор мотора. Покупатель сможет выбрать между двухлитровыми турбодвигателями мощностью 186 или 220 лошадиных сил. Трансмиссия – преселективный «робот» DSG7. Автомобиль доступен как в переднеприводном варианте, так и в полноприводном.
В автомобиле установлена двух или трехзонная климатическая система, заводить машину можно нажатием кнопки. Приятно удивят цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, современный мультимедийный комплекс, камеры кругового обзора, оптика на светодиодах и система стабилизации. Дополнительно можно установить мониторинг слепых зон, панорамную крышу, интеллектуальный круиз-контроль с функцией езды по пробкам и системой экстренного торможения.
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Последнее: Компания Volkswagen готовится к премьере нового кроссовера-купе Tylcon. Ожидается, что новинка поступит в продажу в начале следующего года по цене от 1,951 млн рублей. В Сети появились первые фотографии нового автомобиля. Судя по ним, исполнение кроссовера напоминает концепт Coupe, который представили прошлой весной. От предшественника Tayron R-Line автомобилю достались бампер и внушительный аэродинамический обвес. Что […]
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