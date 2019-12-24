Кузнецова сообщила о сокращении смертности среди несовершеннолетних

С 2010 по 2019 годы смертность среди несовершеннолетних в РФ уменьшилась почти вдвое, об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции об основных итогах деятельности института детских омбудсменов в регионах, а также о задачах на 2020 год.

«Из положительных – снизился показатель смертности несовершеннолетних на более 42% с лишним», – сообщила Кузнецова, передает «Регнум».

Речь идет о сравнении показателей на 1 января 2010 и 1 января 2019 года. Следует отметить, что к 2019 году в РФ насчитывалось 30 млн 213 тыс. 230 несовершеннолетних, что больше на 16% показателя на 1 января 2010 года – более 26 млн несовершеннолетних. Коэффициент рождаемости на начало 2019 года составил 12,4%.

Как добавила Кузнецова, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества заболеваний, зарегистрированных у несовершеннолетних, информирует РАПСИ. Этот показатель увеличился на 5,6%. Кроме того, продолжает увеличиваться число детей-инвалидов.

Во вторник проходит итоговая пресс-конференция федерального омбудсмена, в ходе которой Кузнецова рассказывает об основных итогах деятельности института детских уполномоченных в регионах, а также о задачах на 2020 год.

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