Видео: Самые необычные проекты советских вооружений

К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухого представило альбом с ранее не публиковавшимися снимками прототипа истребителя 5-го поколения С-22. В серию он не пошел, но многие разработки проекта воплотил в себе экспериментальный Су-47 «Беркут».
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Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса является недостаточной и призвал их активнее заниматься диверсификацией. Глава государства добавил, что он уже «сто раз сказал и провел не одно совещание», а все равно сидят на государственных заказах, передает РИА «Новости». В сентябре Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.
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